Caltanissetta. Mancata stesura e pubblicazione del bando per il NCC, il consigliere Gambino presenta interrogazione

Il consigliere del Comune di Caltanissetta, Roberto Gambino, presenta interrogazione in cui chiede “conto all’amministrazione della mancata stesura e pubblicazione del bando per il nolo con conducente (NCC).

“Parecchie aziende hanno chiesto sin dal mese di novembre 2024 di pubblicare il nuovo bando – dichiara Gambino – e l’amministrazione non ha neanche risposto alle pec ricevute.”

Il consigliere Gambino all’interno dell’interrogazione presentata premette che nel 2018 il Comune di Caltanissetta ha emesso bando per l’assegnazione di n°12 licenze per noleggio con conducente (NCC), successivamente bloccato da un decreto a firma Salvini che ne congelava gli effetti fino all’istituzione del registro elettronico nazionale; e che il blocco dei bandi avvenuto dal 2018 al 2024 insieme alla crescita della domanda turistica e di trasporto alternativo al servizio pubblico di linea, ha di fatto generato un grande bacino di potenziali soggetti che ambivano ad esercitare questa attività.

Inoltre, considerando che la Corte Costituzionale nel 2024 con sentenza 137 dichiarava tale blocco illegittime, varie sentenze nel frattempo hanno sbloccato la capacità dei comuni di poer riaprire bandi per la concessione di nuove licenze; nonché alla luce delle nuove determinanti legislative, nel 2024 vari Comini della Sicilia hanno riaperto i bandi e assegnato nuove licenze: Ragusa, Vittoria, Marsala e altri piccoli con muni con meno di 10mila abitanti. Nel 2025 Vittoria ha già aperto un nuovo bando, Mazzara del Vallo ha preannunciato un proprio bando, Castellammare del Golfo ha in essere un bando per oltre 20 licenze, Naso 12 licenze.

Prosegue Gambino: “Un atteggiamento omissivo che incide direttamente sulla possibilità di creare nuovi posti di lavoro legati al turismo.”



All’interno dell’interrogazione Gambino considera, oltremodo, che “codesta amministrazione è stata più volte sollecitata da operatori del settore a riaprire i termini del bando, e che tali operatori hanno fornito ampia ed esaustiva documentazione a supporto e nonostante l’impegno verbale sin dal lontano novembre dove si sono susseguite pec all’attenzione del sindaco e contatti con l’assessore competente, nulla è stato fatto e agli uffici non è pervenuta alcuna direttiva in merito”.

“Di tutta evidenza è la totale mancanza di visione per lo sviluppo turistico del territorio e ciò stride con la tanto sbandierata partecipazione all’opportunità di Agrigento Capitale italiana della Cultura, insieme all’assenza di ambizioni di questa amministrazione dal punto di vista del turismo, delega che il sindaco ha tenuto per se insieme all’università, anche questa ferma al palo”

Il consigliere Gambino interroga il sindaco per sapere “quali sono le ragioni ostative per la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle licenze NCC, che alla luce delle ultime determinazioni legislative risulta assolutamente ingiustificato” e anche per venire a conoscenza “che risposte vuole dare a chi ha deciso di investire sul turismo extra alberghiero, considerato che tali operatori non possono proporre apertamente la propria offerta a potenziali clienti che con l’NCC potrebbero trovare soluzioni immediate negli spostamenti anche di livello regionale.”