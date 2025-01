Ripristino Province, Cuffaro: “Ridiamo ai cittadini la partecipazione democratica”

“La Democrazia Cristiana vuole con forza il ripristino delle Province con l’elezione diretta dei Presidenti in Sicilia. Ciò rappresenta una parte importante del programma del presidente Schifani volto a ridare ai cittadini la partecipazione democratica e a migliorare la gestione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche, come scuole e strade”. Lo dichiara Totò Cuffaro segretario nazionale della DC.

“Il dibattito sulla reintroduzione delle Province elettive ha già preso

piede in Friuli Venezia Giulia, dove il Consiglio ha avviato il processo

di votazione per il ripristino di questo sistema. Ora, il passo

successivo è nelle mani del Parlamento nazionale, che dovrà approvare le

modifiche alla legge Del Rio necessarie per rendere possibili ed

effettive queste riforme”.