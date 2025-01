Renzo Piano tra i ‘Paperoni’ del Parlamento, l’archistar dichiara 2,4 milioni

(Adnkronos) – Con poco più di 2,4 milioni di euro di imponibile il senatore a vita Renzo Piano si conferma tra i 'Paperoni' del Parlamento, almeno stando alle dichiarazioni dei redditi 2024 fino ad ora arrivate agli uffici di Camera e Senato. Il Cud dell'archistar era uno di quelli ancora non consegnati e mancano all'appello altri 'milionari del Palazzo' come il deputato-imprenditore della Lega, Antonio Angelucci. Carte alla mano, Piano risulta più 'povero' di circa 500 mila euro rispetto all'anno scorso (quando aveva denunciato al fisco 2 milioni e 901mila euro di cui 2,5 guadagnati in Francia e quasi 400 mila in Italia). Scorrendo la 'dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale' di Piano, consegnata il 20 dicembre scorso, si scopre che per il periodo di imposta 2023 l'architetto genovese (autore di progetti iconici come quello del Centre Pompidou di Parigi) ha percepito in Francia 2 milioni 039 mila 659 euro mentre in Italia ha dichiarato 365mila 700 euro: in totale si tratta di uno 'stipendio' di 2 milioni 405 mila 359 euro. Matteo Renzi con oltre 2,339 milioni di euro resta stavolta il più ricco dei leader di partito e i presidenti del Consiglio. Per onor di cronaca, infatti, i più 'Paperoni' tra Camera e Senato sono due donne, entrambe di centrodestra e avvocate: la senatrice della Lega ed ex ministro della Pubblica amministrazione nel primo governo Conte, Giulia Bongiorno (dichiara 2 milioni 433 mila 862 euro) e Cristina Rossello (ha percepito poco più di 3 milioni di euro) deputata di Forza Italia e coordinatrice del partito azzurro a Milano (in passato avvocata di Silvio Berlusconi nella causa di separazione da Veronica Lario, studio a Milano, Roma e Bruxelles, consigliere nel cda Mondadori dal 2012). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)