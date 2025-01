Record go Mobility rafforza la sua presenza in Italia con l’apertura di una nuova filiale a Milano-Bergamo

Il fornitore di soluzioni di mobilità continua a consolidare la sua posizione nel mercato italiano con l’apertura del suo sesto ufficio nel Paese, situato vicino all’aeroporto di Milano-Bergamo.

Record go Mobility, fornitore di soluzioni per la mobilità e l’autonoleggio, continua il suo piano strategico di espansione in Italia con l’apertura della sua sesta filiale nel Paese, situata nei pressi dell’aeroporto di Milano-Bergamo (Orio al Serio). Questo traguardo sottolinea l’impegno dell’azienda a consolidare la propria presenza sul mercato italiano, offrendo servizi di autonoleggio efficienti e accessibili in una delle destinazioni più importanti d’Europa.

Milano come destinazione strategica

La scelta è caduta su Milano per l’importanza della regione come uno dei principali punti di riferimento economici e turistici d’Europa. L’aeroporto di Milano-Bergamo è il terzo aeroporto più trafficato d’Italia e attira milioni di viaggiatori ogni anno grazie ai facili collegamenti con le principali destinazioni della Lombardia. Inoltre, la città di Milano non è solo un importante centro per gli affari, la moda e il design, ma anche un ottimo punto di partenza per esplorare il Nord Italia.

Impegno per l’innovazione e la qualità del servizio

La filiale di Milano-Bergamo, situata a pochi minuti dall’aeroporto, si distingue per il suo impegno verso l’eccellenza, offrendo un’ampia e moderna flotta di veicoli per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori, dalle auto compatte ideali per la città alle opzioni per chi cerca comfort e stile. Dispone inoltre di una squadra altamente qualificata dedicata a fornire un’esperienza fluida ed efficiente. Tutto questo è completato da un servizio di qualità basato sulla soddisfazione del cliente, con soluzioni rapide, prezzi competitivi e totale trasparenza in ogni noleggio. Questo ufficio avrà anche un servizio one-way con la filiale Record go di Roma Fiumicino, quindi i clienti avranno la possibilità di ritirare un veicolo da una filiale e restituirlo all’altra se lo desiderano, noleggiando questo extra

Record go Mobility

Questa apertura fa parte della strategia di espansione di Record go, che continua a puntare sul miglioramento della sua rete di filiali per offrire soluzioni di mobilità adatte alle mutevoli esigenze dei suoi clienti.

Milano-Bergamo si aggiunge alle cinque filiali già consolidate in Italia: Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Roma. D’ora in poi, i visitatori di Milano avranno l’opportunità di godere dei numerosi vantaggi della mobilità con il proprio veicolo. Questo permetterà loro di spostarsi in città e nei dintorni in completa autonomia e flessibilità.

Informazioni su Record go Mobility

Record go Mobility, società spagnola con oltre 50 anni di esperienza nel settore della mobilità e uno staff di quasi 1.000 professionisti, combina tecnologia e fattore umano per offrire soluzioni adeguate come il noleggio a breve termine, il noleggio e la vendita di veicoli usati. Ogni anno rinnova la sua ampia e diversificata flotta, che comprende auto, furgoni e moto, e la mette a disposizione degli utenti attraverso la propria rete di uffici nelle principali località turistiche di Spagna, Grecia, Italia e Portogallo.