Promozione. Il Niscemi vuole i 3 punti anche nel big match con l’Atletico Megara; il Serradifalco a caccia dell’impresa con il Gemini

Nel campionato di Promozione, le tre nissene disputano incontri alquanto delicati per le rispettive situazioni di classifica. Nel girone C impegno esterno per il Serradifalco di Carmelo Giordano che affronta a San Giovanni Gemini il Gemini, squadra agrigentina con la quale, all’andata, pareggiò 1-1.

Si tratta di un match che i falchetti non possono permettersi di perdere anche per compiere qualche ulteriore passo avanti in termini di classifica nella corsa verso la salvezza. Al momento Serradifalco a quota 16 in classifica con 5 punti sul Riposto penultimo, e ad un solo punto da Casteltermini e Santa Venerina. Insomma, contro il Gemini vietato sbagliare per i falchetti (nella foto).

Nel girone D di promozione, invece, il super Niscemi, capolista, affronta fuori casa la seconda in classifica, l’Atletico Megara in uno scontro di grande attrattiva che metterà di fronte le prime due grandi protagoniste del campionato. Il Niscemi, fin qui, ha subito una sola sconfitta in campionato e sembra ormai marciare speditamente verso la promozione in Eccellenza, anche se nel calcio si è soliti fare i conti solo quando i risultati si raggiungono.

Resta comunque il fatto che il Niscemi, al momento è una tra le migliori formazioni del campionato di Promozione in Sicilia. L’altra nissena, la Vigor Gela, affronta in casa il Città di Canicattini in un confronto nel quale i gelesi proveranno a far valere il loro maggior peso specifico in un match dal quale la Vigor Gela spera di uscire con una bella vittoria per rinforzare la sua posizione in chiave play off.