Prima Categoria. La Sommatinese si conferma capolista. Solo pari per la Don Bosco Mussomeli

Nel campionato di Prima Categoria, nel girone B continua a brillare la stella della Sommatinese che ha battuto 4-1 la Giovanile Collesano. La quaterna sommatinese è stata firmata con due doppiette: la prima quella di Noto, la seconda quella di Rosario Genova.

Un poker esaltante quello della squadra di Mister Nicotra nei confronti di una Giovanile Collesano che ha potuto ben poco con la gran vena sottoporta dei sommatinesi che sono primi in classifica con 37 punti, 2 in più della Barrese.

Per il resto, solo pari per la Don Bosco Mussomeli che ha impattato 0-0 al Nino Caltagirone con il Città di Castellana. I manfredonici hanno tentato di vincere un match che gli avrebbe permesso di conquistare il terzo posto in classifica in solitario. E invece si sono ritrovati quarti in classifica con 26 punti ad una lunghezza dal Gangi terzo con 27 punti.

Impresa del Calcio Campofranco che ha superato con un tennistico 2-6 esterno il Città di Petralia con le reti messe a segno da Nave, Raccuglia, Grimaudo, Di Leo, Joao e Camal. Con la vittoria odierna il Campofranco s’è tirato su in classifica attestandosi all’8° posto a quota 15, anche se bisogna fare attenzione alla zona play out che comprende più squadre raccolte in un fazzoletto di pochi punti.

Nel girone F invece, sconfitta 0-4 per il Terranova Gela con l’Atletico Catania e gelesi mestamente relegati all’ultimo posto in classifica con 4 punti. Bene invece l’Accademia Mazzarinese che ha pareggiato 1-1 sul campo del Qal’At con Gugliuzzo in gol per la squadra mazzarinese che in classifica ha 20 punti ed occupa il 7° posto.