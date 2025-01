Philip Billing, chi è il nuovo colpo del Napoli in arrivo dalla Premier

(Adnkronos) – Il Napoli è pronto ad accogliere il terzo colpo del suo calciomercato. Dopo gli arrivi di Simone Scuffet e del giovane Luis Hasa, Conte si prepara ad abbracciare anche Philip Billing, centrocampista in arrivo dal Bournemouth. La formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Ma chi è Billing?

Philip Billing è un centrocampista danese classe 1996. Nato a Copenhaghen, possiede anche la nazionalità nigeriana, ma ha scelto di giocare con la Nazionale danese, con cui ha collezionato cinque presenze. Mediano molto fisico (1,93 cm di altezza), è dotato un buon mancino che gli permette di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, compreso quello di trequartista. Billing, dopo le giovanili in Danimarca, si è trasferito a 18 anni in Inghilterra, dove ha costruito la sua carriera da professionista. All'inizio ha vestito la maglia dell'Huddersfield Town, con cui ha esordito in Premier League collezionando 43 presenze e 2 gol, poi nell'estate del 2019 si è trasferito al Bournemouth per circa 17 milioni di euro. Nei suoi sei anni con le Cherries, Billing ha giocato 201 partite segnando 31 gol e firmando 20 assist. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)