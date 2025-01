New Glenn in orbita, primo lancio per Blue Origin di Bezos

(Adnkronos) –

Si è concluso con successo il lancio di New Glenn, il primo razzo in orbita della Blue Origin, la compagnia spaziale fondata dal miliardario Jeff Bezos. Il decollo, rinviato più volte, è stato trasmesso in diretta e rappresenta una tappa significativa nella sfida con la con la SpaceX di Elon Musk. New Glenn è decollato dalla base di Cape Canaveral in Florida alle 2.03 ora locale. Applausi sono esplosi nella sala controllo quando i controllori del lancio hanno dichiarato che lo stadio superiore del razzo New Glenn è ufficialmente in orbita. Questo era ''l'obiettivo chiave, critico, numero 1 della serata'', ha sottolineato Ariane Cornell, vicepresidente di Blue Origin.

Il razzo New Glenn non è però riuscito ad atterrare su una piattaforma marittima nell'oceano, come era stato programmato. L'atterraggio del razzo "è incredibilmente difficile da realizzare, soprattutto la prima volta che lo si prova, e potremmo anche dire che siamo un po' pazzi a provarci al primo volo, ma i dati della missione che otteniamo volando sino incredibilmente preziosi", ha affermato Ariane Cornell, vicepresidente dei sistemi spaziali di Blue Origin. "Il nostro obiettivo principale oggi è raggiungere l'orbita in sicurezza. Tutto ciò che va oltre è un bonus", ha aggiunto in seguito. "Congratulazioni per aver raggiunto l'orbita al primo tentativo", ha scritto il fondatore di SpaceX Elon Musk. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)