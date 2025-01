Mussomeli, alla “Trasfigurazione” musical “Notte di Natale 1223”. Applausi e pubblico numeroso

MUSSOMELI – A conclusione delle feste natalizie, la parrocchia della Trasfigurazione, è tornata a mettere in scena la rappresentazione del Musical “Notte di Natale 1223 quando Francesco realizzo il primo presepe”. Un Musical di Carlo Tedeschi interpretato dal gruppo giovani di San Giovanni Paolo II°. La presentazione dell’evento è stata affidata al parroco don Vincenzo Giovino che ha ringraziato i ragazzi e le famiglie per l’impegno profuso nelle attività parrocchiale. Grande partecipazione di pubblico. Era anche presente il sindaco ed il vice sindaco, rispettivamente l’on. Giuseppe Catania e Seby Lo Conte. Bravissimi gli attori e gli applausi non sono mancati. Da dire che il musical sarà presentato il 9 hennaio nella vicina Villalba presso la chiesa Madre