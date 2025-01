Musica ed emozioni con il Quartetto Aglaòpe: il 22 gennaio in concerto a San Cataldo

Il 22 gennaio, alle ore 19:00, alla Sala Borsellino di San Cataldo, musica ed emozioni con l’esibizione del Quartetto Aglaòpe. Evento realizzato con la collaborazione del Comune di San Cataldo e del Conservatorio Statale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta.

I Violino: Luca Favorito; II Violino, Luigi Campisi; Viola, Chiara Milazzo; Violoncello, Sofia Biondo.

Il Quartetto Aglaòpe è una formazione cameristica nata nel 2023 nel cuore del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, dove i quattro musicisti si sono conosciuti e hanno deciso di unire le proprie esperienze e sensibilità artistiche.



Il quartetto spazia con versatilità e passione dal repertorio classico a quello contemporaneo, con l’obiettivo di proporre interpretazioni autentiche e coinvolgenti che possano comunicare profondamente con il pubblico.

I componenti del quartetto, seguiti dai docenti di prassi esecutiva Raffaello Pilato, Marco Traverso ed Emanuela Mosa e il Maestro Michele Mosa nell’ambito della formazione cameristica, frequentano il Biennio accademico di secondo livello presso il medesimo conservatorio, dove hanno ricevuto una solida formazione musicale sia solistica che cameristica.



Il quartetto ha avuto l’opportunità di perfezionarsi frequentando numerose masterclass tra cui quelle tenute da Maestri di fama internazionale quali: Boris Belkin, Oleksandr Semčuk, Ivan Rabaglia, Alessandro Milani, Bruto Ughi, Luca Ranieri, Alain Meunier, Nina Kotova, Fabio De Leonardis, sotto la cui guida ha affinato tecnica, interpretazione e sinergia musicale.

L’ensemble ha partecipato a vari concerti in diversi contesti sia all’interno del conservatorio, sia in eventi culturali nel territorio siciliano; ha collaborato con diversi musicisti nell’esecuzione del Concerto Nº 1 in Mi maggiore, opera 8, RV269 (La primavera) e nella realizzazione di un concerto dedicato a J.S.Bach, eseguendo le cantate dell’omonimo compositore; inoltre ha partecipato a progetti interdisciplinari, integrando musica e teatro.

Il Quartetto Aglaòpe si dedica a valorizzare la musica come mezzo di comunicazione universale, avvicinando il pubblico alle emozioni senza tempo dei grandi capolavori e alle avanguardie musicali di oggi.