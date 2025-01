Meloni in missione da Trump in Florida, sul tavolo anche il caso Cecilia Sala

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni negli Usa per incontrare il presidente eletto Donald Trump. La missione a sorpresa della premier inizia con l'atterraggio a Palm Beach, in Florida, dove si svolge il secondo incontro in meno di un mese con il tycoon, stavolta nella residenza di Mar-a-Lago e a sole due settimane dalla cerimonia di insediamento del presidente. Evento al quale Meloni non parteciperà, confermano fonti diplomatiche. La presidente del Consiglio dovrebbe ripartire per l’Italia già in serata, quando a Roma sarà notte fonda (6 le ore di fuso orario, ndr). Il volo di Stato con la premier a bordo è decollato questa mattina da Ciampino, poco dopo le 11, ma ha fatto scalo in Irlanda all’aeroporto di Shannon prima di riprendere la rotta verso gli States. Non solo i rapporti Italia-Usa. L'incontro con Trump è infatti l'occasione anche per affrontare il caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso, dopo che le autorità italiane su mandato degli Stati Uniti hanno arrestato il cittadino iraniano, Mohammed Abedini. Sul tavolo anche altri temi in agenda e centrali nel rapporto Italia-States: tra questi i conflitti in corso, i dazi e il rapporto con la Ue. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)