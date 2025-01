La Roma batte 2-0 l’Eintracht e accede ai play-off

ROMA (ITALPRESS) – Con le reti di Angelino e Shomurodov, la Roma batte l’Eintracht 2-0 e chiude al quindicesimo posto in classifica, qualificandosi così per i playoff di Europa League dove affronterà una tra Ferencvaros e Porto. Sarà il sorteggio di domani (ore 13) a definire il tabellone dei giallorossi, che negli eventuali ottavi potrebbero trovare il derby contro la Lazio. Per ora Ranieri si gode i passi in avanti di una Roma abile nel trovare rapidamente le soluzioni per mettere in crisi i tedeschi, che chiudono la gara dell’Olimpico con un solo tiro nello specchio. Molto più fluida la manovra della formazione di casa. La squadra giallorossa è quindicesima in Europa League per precisione sui cross (27.8%). Eppure sono i traversoni la chiave tattica del primo tempo nonostante il destinatario principale, Dovbyk, sia in ombra per gran parte del match. A fare le veci dell’ucraino è Angelino. E’ lo spagnolo a sfiorare la rete al 10′ con un colpo di testa su cross di Saelemaekers ed è lui tre minuti più tardi a servire in area la palla che Dovbyk, senza marcatura, spedisce sopra la traversa.

Dopo un palo colpito da Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 36′, la Roma sblocca il risultato al 44′ proprio con Angelino: Pellegrini rifinisce un’azione avvolgente allargando per Mancini che crossa al centro per lo spagnolo, autore di un tiro al volo imprendibile sia per Trapp sia per Koch, che aveva tentato un salvataggio sulla linea. Al rientro dagli spogliatoi, la Roma rischia: Theate imbuca per Ekitike che salta Svilar ma si allarga troppo e favorisce il recupero del portiere. Allo scoccare dell’ora di gioco Ranieri fa i primi cambi: fuori Paredes e Saelemaekers, dentro Cristante e Soulè. Poi arriva il turno di Shomurodov, che prende il posto di Dovbyk. Sono i nuovi entrati a costruire il 2-0 al 69′: Soulè sguscia via ad una serie di avversari e lancia Shomurodov, che si porta avanti la palla di testa, resiste al rientro di Tuta e batte Trapp. L’uzbeko, accostato sul mercato al Venezia, attende di scoprire il futuro. La Roma il suo lo scoprirà domani a Nyon al sorteggio dei playoff.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).