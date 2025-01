Kawasaki presenta la nuova Z900

(Adnkronos) – La nuova Z900 MY25 di Kawasaki arriva sul mercato e rafforza la sua presenza nel segmento delle naked beneficiando di aggiornamenti a telaio e motore contribuendo a rendere ancora più divertente la guida su strada. Tra le novità un nuovo pacchetto elettronico evoluto che vede ora l’introduzione della piattaforma inerziale e il KQS (Kawasaki Quick Shifter) bidirezionale già attivo dai 1500 giri/min e quando si tratta di macinare chilometri, ecco il cruise control elettronico e per la prima volta il sistema di navigazione “turn-by-turn”.



Per la prima volta in Kawasaki, la navigazione turn-by-turn può essere visualizzata sul cruscotto, questo consente al pilota di vedere in anticipo la strada senza troppe distrazioni.

Tra gli aspetti su cui Kawasaki si è concentrata maggiormente ci sono i gruppi ottici: il nuovo faro anteriore e quello posteriore, le nuove fiancatine laterali in alluminio spazzolato e la nuova sella ora più piatta e confortevole. Ora il motore è più pronto, grazie all’introduzione del ride-by-wire mentre la piattaforma inerziale IMU supervisiona il comportamento del traction control (KTRC) e ABS Cornering. I freni anteriori sono su questo modello dotati di nuove pinze a 4 pistoncini e offrono una potenza frenante maggiore. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)