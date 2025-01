Juventus, Motta: “Conceicao ottimo allenatore, sono partite belle da giocare”

(Adnkronos) –

Thiago Motta è pronto per la Supercoppa. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semfinale contro il Milan: "Non ho mai visto una squadra scendere in campo per perdere. Domani è una competizione diversa. Noi dobbiamo fare in campo quello che sappiamo fare e provando a vincere la partita".

Sul Milan: "Loro sono una grande squadra con un ottimo allenatore che ha fatto molto bene al Porto. Noi daremo il nostro massimo. Sono partite belle da giocare e facciamo questo lavoro per competere a questo livello. Non mi immagino domani un giocatore che non voglia stare in campo. Questi sono momenti belli che vanno gestiti bene. Noi saremo pronti per affrontare il miglior Milan, perché stiamo bene noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare per competere contro una grande squadra". Sulla presenza o meno di Francisco Conceicao, che sfiderà il padre: "Chico vedremo se giocherà. Francisco è motivato per fare bene. Penso non cambierà niente per lui. Noi dobbiamo affrontare una grande squadra e lui sa che deve affrontarla come sempre. Koopmeiners? Può giocare in tutti i due ruoli. Però potrebbe partire anche dalla panchina come tutti gli altri".