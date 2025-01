Hyundai Motor Group amplia il Centro di Ricerca e Sviluppo in Europa

(Adnkronos) –

Hyundai Motor Group espande il Centro di Ricerca e Sviluppo in Europa per accelerare il percorso verso la sostenibilità. Questo investimento riflette l’impegno del marchio verso una strategia di mobilità sostenibile e orientata al futuro. Hyundai Motor Group prevede inoltre di ampliare il test-center al Nürburgring e di inaugurare un nuovo Square Campus entro marzo 2025. Nel 2011, il Gruppo ha introdotto i test di durata al Nurburgring e, nel 2013, ha inaugurato un vero e proprio test-center, sottolineando così il suo impegno nell’innovazione, coinvolgendo anche i marchi Kia e Genesis.

"Questa espansione rappresenta un passo importante nella creazione delle infrastrutture necessarie per il futuro della mobilità", ha dichiarato Tyrone Johnson, Managing Director dello Hyundai Motor Europe Technical Center. "Riflette la nostra fiducia nella crescita del settore dei veicoli elettrici e il nostro impegno a guidare l’innovazione sostenibile. È una testimonianza concreta del nostro percorso verso l’elettrificazione in Europa".

Presso lo Hyundai Motor Europe Technical Center, nelle prossime settimane, sarà inaugurato il nuovo Square Campus, una struttura all'avanguardia di 25.000 metri quadri situata in Germania, nella regione del Reno-Meno. Questo sito ospiterà lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, nuove tecnologie per l'elettrificazione, innovazioni nel campo dell'infotainment e il miglioramento continuo dei veicoli elettrici. Queste strutture confermano l'impegno del Gruppo a raggiungere l'obiettivo di una gamma interamente a zero emissioni allo scarico entro il 2035 in Europa, e a promuovere lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile.