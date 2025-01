Hyundai e Kia partecipano al CES 2025

(Adnkronos) – In occasione del CES 2025, previsto dal 7 al 10 gennaio, le piattaforme di open innovation di Hyundai e Kia partecipano in partnership con altre dieci startup. La volontà di Hyundai e Kia è di potenziare sempre più il proprio ruolo innovativo e tecnologico trova la sua parte operativa nella piattaforma di talenti creativi ZER01NE VENTURES che ha il compito di identificaer e promuovere collaborazioni con startup visionarie per sviluppare soluzioni uniche che affrontino le sfide della società contemporanea. Negli ultimi sette anni, ha investito in 107 startup attraverso ZER01NE Fund I/II e ha realizzato ben 144 progetti di collaborazione a partire dalla prima metà del 2024. Dalla sua nascita nel 2000, ZER01NE ha dato vita a 36 iniziative interne. All'esposizione del CES 2025 verranno presentati una serie di tecnologie all’avanguardia tramite le 10 startup partecipanti e verranno fatti innovativi approfondimenti a cura di ZER01NE e CRADLE. “ZER01NE e CRADLE si impegnano a sostenere la crescita dell’ecosistema globale delle startup collaborando con diversi talenti creativi e partner in tutto il mondo”, ha dichiarato Kyuseung Noh, Head of ZER01NE Group. “Attraverso queste collaborazioni, Hyundai Motor Group sta ampliando le sue iniziative di open innovation e sta contribuendo allo sviluppo di una catena del valore della mobilità sostenibile incentrata su un’innovazione a misura d’uomo.”

