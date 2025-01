Germania, Alice Weidel eletta candidata cancelliera Afd

(Adnkronos) – Il congresso federale dell'Afd a Riesa ha eletto candidata cancelliere la leader del partito, Alice Weidel, in vista delle elezioni del 23 febbraio. Lo hanno riferito i media tedeschi. L'inizio del congresso, che andrà avanti fino a domani, è stato posticipato di due ore a causa di una manifestazione anti-Afd. Secondo la polizia, sono state almeno 8mila le persone che si sono radunate davanti al centro congressi di Riesa, città della Germania orientale e roccaforte del partito di estrema destra, lanciando slogan come "No ai nazisti". I 600 delegati, oltre ad aver ufficializzato per acclamazione la candidatura di Weidel, dovranno anche mettersi d'accordo tra oggi e domani il programma elettorale del partito, accreditato dai sondaggi di circa il 20% alle prossime elezioni. La bozza del programma contiene riferimenti all'uscita dall'euro, una dura politica in materia di migrazione e il ritorno all'energia nucleare. Intanto Olaf Scholz è stato rieletto per alzata di mano candidato Cancelliere della Spd durante il congresso del partito in vista delle elezioni. Il comitato esecutivo del partito lo scorso novembre aveva a lungo dibattuto sulla conferma di Scholz alla guida del partito, esaminando l'ipotesi di offrire la leadership all'attuale ministro della Difesa, Boris Pistorius dopo il collasso della coalizione del suo governo e ancora prima, a giugno, del risultato deludente del partito alle europee. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)