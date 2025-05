Caltanissetta. “Il Lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, giovedì 8 maggio la seconda edizione: appuntamento in viale Regina Margherita

La dodicesima tappa della seconda edizione del Tour “Il Lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, si svolgerà a Caltanissetta, presso Viale Regina Margherita, giovedì 8 maggio dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Le attività avranno inizio alle ore 9:00. I professori che accompagneranno gli studenti troveranno, all’entrata, un referente della Fondazione Lavoro, che si occuperà di suddividere le classi in gruppi e di organizzare la partecipazione all’attività di orientamento, che si svolgerà a bordo del truck. Quest’ultimo potrà ospitare un massimo di 34 alunni per volta. Contemporaneamente, gli studenti, sempre suddivisi in gruppi, parteciperanno al gioco del “Crucilavoro”, pensato per esplorare in modo ludico le parole chiave del mondo del lavoro. Il gioco affronta temi fondamentali per chi si affaccia al mercato del lavoro e vuole prepararsi adeguatamente a un processo di selezione. Inoltre, grazie a un software di realtà virtuale di ultima generazione, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva che renderà l’apprendimento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro più coinvolgente e divertente. Presso i nostri desk, i partecipanti avranno a disposizione, gratuitamente, professionisti specializzati nell’orientamento, che li guideranno nella scoperta delle proprie aspirazioni e competenze, fornendo informazioni utili sui seguenti temi:

Orientamento al Lavoro, per scoprire attraverso un colloquio con i nostri esperti come acquisire consapevolezza delle tue aspirazioni e competenze, nonché sui percorsi da intraprendere per svolgere la professione di interesse.

Redigi il tuo CV – Come presentarsi al Lavoro, per ricevere consigli su come redigere un curriculum vitae efficace che evidenzi le tue esperienze più importanti e i tuoi punti di forza e per scoprire come presentarti ad un colloquio di lavoro.

Opportunità sul territorio per individuare con il nostro Consulente le opportunità di lavoro, e di politiche attive, disponibili sul tuo territorio e inviare la candidatura. la candidatura.

Consulenti del Lavoro per la Legalità, per mettersi alla prova con il videogame che promuove il lavoro etico. Suddiviso in sette missioni, il videogame ti permetterà di affrontare diverse sfide per il contrasto della criminalità nel mondo del lavoro.

Orientamento alla Professione, per scoprire quale percorso intraprendere per diventare Consulente del Lavoro, il professionista esperto di diritto del lavoro che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale.

Sviluppo Lavoro Italia, per conoscere e ricevere informazioni su:

1. la funzionalità della piattaforma SIISL per i cittadini e le imprese

2. il sistema di Labour Market Intelligence per l’analisi delle tendenze del mercato del lavoro

3. i percorsi di apprendimento duale per lo sviluppo delle competenze

4. la certificazione della Parità di Genere nelle imprese.

FonARCom per la Formazione continua, destinata ai dipendenti delle imprese aderenti al Fondo Interprofessionale FonARCom e allo SDI di Fondazione Lavoro, erogata tramite azioni formative a livello individuale, aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.

TeleConsul da oltre 30 anni soluzioni innovative in materia di Lavoro. Prodotti, servizi e formazione per essere costantemente informati, fornire consulenza a 360° e gestire al meglio tutti gli adempimenti relativi all’amministrazione delle Risorse Umane.