F1 24: la Stagione 5 “Shifting Gears” porta nuovi contenuti e sfide

(Adnkronos) – Nonostante la conclusione della stagione 2024 di Formula 1, la competizione continua senza sosta in EA SPORTS F1 24. Il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship ha lanciato la Stagione 5, intitolata "Shifting Gears*", offrendo ai giocatori l'opportunità di immergersi nuovamente nelle emozioni del campionato 2024 e di ottenere oggetti esclusivi. La Stagione 5 introduce diverse novità per tutti i giocatori:

Sfida Carriera Daniel Ricciardo (Dall’8 gennaio al 3 febbraio): per celebrare la carriera dell'amato pilota australiano, i giocatori potranno rivivere momenti chiave del suo percorso attraverso quattro episodi e otto circuiti iconici. Dalla sua prima vittoria con la Red Bull nel 2014, passando per altri trionfi emozionanti e sorpassi memorabili, questa sfida offre un viaggio attraverso la storia di Ricciardo, con la possibilità di sbloccare nuove ricompense.

Sfida Pro Liam Lawson (Dall’8 gennaio al 5 marzo): Il giovane pilota neozelandese, che ha preso il posto di Ricciardo sulla vettura Visa Cash App RB, sfida i giocatori a competere sul circuito di Marina Bay a Singapore, dove nel 2023 ha impressionato superando entrambe le Red Bull e conquistando i suoi primi punti in Formula 1. I giocatori che riusciranno a battere il suo tempo sul giro riceveranno in premio la livrea del Gran Premio di Miami del 2024.

Modalità Eliminazione con le auto di F1(dall'8 gennaio al 5 marzo): Torna una delle modalità più apprezzate dai fan, che promette intense battaglie multiplayer dove ogni secondo conta. In questa modalità, i giocatori scenderanno in pista con le loro auto di F1®World. Ogni 30 secondi, il pilota all'ultimo posto verrà eliminato dalla competizione. Raggiungendo almeno una volta alla settimana il 7° posto o una posizione superiore, i giocatori potranno sbloccare ricompense speciali. La Stagione 5 di F1® 24 offre quindi un ricco contenuto per tutti gli appassionati di Formula 1® e di videogiochi di corse, permettendo di rivivere le emozioni della stagione appena conclusa e di affrontare nuove sfide entusiasmanti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)