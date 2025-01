Donkey Kong Country Returns HD per Switch, la recensione

(Adnkronos) – Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch segna il ritorno di un grande classico del platform del 2010, originariamente pubblicato su Wii. Sviluppato da Retro Studios e ora rimasterizzato da Forever Entertainment, il gioco si propone di riportare i giocatori sull'isola di Donkey Kong per un'avventura impegnativa e ricca di azione in due dimensioni. Questa versione HD include anche i livelli extra della versione per Nintendo 3DS. La storia di Donkey Kong Country Returns HD è semplice ma efficace: la tribù Tiki Tak, un gruppo di maschere tiki volanti, ipnotizza gli animali dell'isola e ruba la preziosa riserva di banane di Donkey Kong. Kong, infuriato, si lancia all'inseguimento dei ladri, accompagnato dal fedele Diddy Kong, attraverso nove mondi diversi, dalla giungla alle spiagge, dalle rovine ai vulcani e alle fabbriche. La trama, pur non essendo particolarmente elaborata, funge da pretesto per un'avventura divertente e ricca di humor, con brevi scenette che contribuiscono a definire la personalità dei Tiki, i nuovi antagonisti che sostituiscono i Kremling della trilogia originale. Donkey Kong Country Returns HD è un platform 2D classico, con un level design che richiama la trilogia originale di Donkey Kong Country per Super Nintendo. Il giocatore controlla Donkey Kong, che può correre, saltare e rotolare. Premendo i pulsanti si può anche soffiare, per interagire con alcuni elementi dell'ambiente. Diddy Kong, cavalcando sulla schiena di Donkey Kong, gli permette di utilizzare il suo jetpack per effettuare salti più lunghi. I livelli sono vari e offrono diverse meccaniche di gioco: in alcuni Donkey Kong appare come una silhouette, in altri bisogna affrontare sezioni a scorrimento rapido su binari nelle miniere, e in altri ancora è possibile cavalcare Rambi il rinoceronte. Per i giocatori più esperti, il gioco offre una sfida aggiuntiva con la ricerca di segreti e oggetti collezionabili, come le lettere K-O-N-G e i pezzi di puzzle, nascosti in ogni livello. Chi vuole rivivere l'esperienza classica può inoltre scegliere la "Modalità Originale", che ripropone il gioco così com'era su Wii, con la stessa difficoltà e gli stessi controlli. Per chi trova il gioco troppo difficile, è disponibile la funzione "Super Guida", che permette di completare automaticamente un livello dopo aver perso otto vite. Tuttavia, la Super Guida non raccoglie gli oggetti collezionabili, lasciando al giocatore il compito di trovarli tutti. Una volta completato il gioco, si sblocca la "Modalità Specchio", che inverte i livelli, offrendo una nuova sfida ai giocatori. Infine, la modalità cooperativa locale per due giocatori permette di affrontare l'avventura insieme con un amico, controllando Donkey Kong e Diddy Kong. Questa modalità offre un'esperienza diversa, in cui i giocatori possono aiutarsi a vicenda per superare i livelli o competere per raccogliere più banane. Se un giocatore perde tutte le vite, può essere riportato in gioco dall'altro giocatore, a patto che abbia delle "mongolfiere rosse" di riserva, acquistabili nel negozio di Cranky Kong usando le monete banana raccolte durante il gioco. Donkey Kong Country Returns HD presenta una grafica notevolmente migliorata rispetto all'originale per Wii, con modelli poligonali più definiti e texture ad alta risoluzione. Gli ambienti di gioco sono vibranti e ricchi di dettagli, con effetti di luce e ombra che contribuiscono a creare un'atmosfera coinvolgente. Ad esempio, la luce del sole filtra tra le foglie della giungla, la lava dei vulcani emana un bagliore minaccioso, e le ombre si muovono in modo dinamico sullo schermo. Anche i modelli dei personaggi sono stati rivisti, con una maggiore attenzione ai dettagli: il pelo di Donkey Kong appare più realistico e le animazioni sono più fluide. Donkey Kong Country Returns HD è un buon porting di un classico platform, che offre un'esperienza di gioco solida e divertente. Il level design eccellente, il gameplay impegnativo e la grafica migliorata lo rendono un titolo consigliato agli amanti del genere, soprattutto a chi non ha mai avuto modo di giocarlo su Wii o 3DS. La possibilità di giocare in modalità cooperativa locale aggiunge un ulteriore livello di divertimento, rendendo il gioco perfetto per sessioni di gioco in compagnia. Tuttavia, la difficoltà elevata, che richiede salti precisi e riflessi pronti, potrebbe scoraggiare i giocatori meno esperti. Inoltre, la mancanza di novità sostanziali rispetto all'originale e il prezzo elevato potrebbero far storcere il naso a chi ha già giocato il titolo su altre piattaforme. In definitiva, se siete alla ricerca di una sfida platform old-school e non avete mai provato Donkey Kong Country Returns, questa versione HD è sicuramente un'ottima occasione per farlo. Se invece avete già giocato l'originale, potreste trovare Donkey Kong Country: Tropical Freeze, già disponibile su Switch, un'esperienza più fresca e appagante.

Formato: Switch Editore: Nintendo Sviluppatore: Forever Entertainment Voto: 7/10 —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)