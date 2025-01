Djokovic, l’infortunio e i dubbi: “Ecco i risultati degli esami”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic prova a rispondere a critici e detrattori. Il serbo, che nella semifinale degli Australian Open contro Alex Zverev, pubblica su X la foto della risonanza magnetica cui si è sottoposto per verificare l'entità dell'infortunio muscolare. "Credo che la lascerò qui per tutti gli 'esperti' di infortuni", scrive Djokovic pubblicando sui social il referto che documenta la lesione muscolare alla coscia sinistra. Djokovic ha accusato il problema nei quarti di finale, vinti contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, in campo, non ha nascosto un pizzico di ironico scetticismo nei confronti della reale entità dell'infortunio del rivale. Il ritiro di Djokovic dalla semifinale è stato accolto con polemiche dai tifosi e da alcuni media. L'ex numero 1 del mondo, è l''accusa', tenderebbe a ingigantire gli acciacchi. Il post pubblicato sui social dovrebbe mettere a tacere le voci più critiche, ma tra i commenti non mancano i messaggi che gettano benzina sul fuoco: "Dove sono i referti del 2021 e del 2023?", chiede qualcuno facendo riferimento alle edizioni dell'Australian Open che Djokovic ha vinto nonostante, anche in quel caso, infortuni assortiti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)