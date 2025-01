Delia. Pubblicato l’avviso per la costituzione dell’Elenco comunale dei volontari animalisti

DELIA. Si va avanti nella politica di tutela e benessere degli animali nel comune di Delia, che, dopo essersi dotato dell’apposito Regolamento comunale, pubblica l’avviso per la costituzione dell’Elenco comunale dei cittadini volontari per il contrasto al fenomeno del randagismo.

L’obiettivo è quello di creare un registro ufficiale di privati cittadini, maggiori di 18 anni, anche soci di associazioni animaliste, intenzionati ad esercitare gratuitamente attività di volontariato al fine di collaborare con l’Amministrazione nel garantire la cura e il benessere animale e contrastare il complesso fenomeno del randagismo.

“L’istituzione dell’Elenco dei volontari animalisti – afferma il Sindaco Gianfilippo Bancheri – rappresenta un passo molto importante per la tutela degli animali sul nostro territorio. La sinergia tra Comune, Asp e cittadini – ha confermato Bancheri – è fondamentale nella lotta al randagismo e il cammino intrapreso è l’unico possibile per raggiungere risultati importanti. Grazie all’impegno di questi cittadini attivi, potremo migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe e, nel contempo, promuovere una cultura di rispetto verso gli animali”.

Tra i cittadini che si saranno iscritti al suddetto elenco e che avranno espressamente dichiarato la loro candidatura, l’Amministrazione comunale nominerà i membri della Consulta comunale del volontariato animalista, un organo di partecipazione fattiva dei cittadini volontari nelle attività relative al contrasto al fenomeno del randagismo.

Come previsto dal Regolamento comunale per il benessere degli animali, infatti, i cittadini volontari facenti parte della Consulta dovranno mettersi a disposizione dell’ente nella cura del prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, anche al fine di finalizzarne la sterilizzazione presso i locali dell’Asp veterinaria competente, e nel garantire interventi necessari a rimuovere situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone. Essi saranno, inoltre, coinvolti nelle operazioni di “affidamento temporaneo” dei cani prelevati sul territorio e destinati all’adozione da parte di altri cittadini che ne abbiano fatto richiesta.

“Quello della sussidiarietà – ha detto l’Assessore al ramo Arch. Daniela Gallo – è uno dei principi fondamentali sui quali si basa l’operare della nostra amministrazione, e il volontariato rappresenta la parte più nobile della società. L’istituzione dell’Elenco comunale dei cittadini volontari e della Consulta comunale rappresenta un punto di inizio, fortemente voluto da questa amministrazione, per un fattivo contributo della comunità a favore della comunità stessa, insieme con l’Asp e gli uffici. Ringrazio tutti di cuore per l’impegno sinergico che segnerà l’avvio di nuovi percorsi in questo importante settore”.

Le domande di iscrizione all’Elenco comunale dei cittadini volontari per il contrasto al fenomeno del randagismo e di potenziale candidatura a membro della Consulta comunale, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, potrà essere trasmessa tramite e-mail a: protocollo@comune.delia.cl.it o presentata direttamente all’ufficio di protocollo dell’ente entro il 18 febbraio 2025.