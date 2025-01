Da noi… a ruota libera, ospiti di oggi Marisa Laurito e Raz Degan

(Adnkronos) – Primo appuntamento del 2025, oggi domenica 5 gennaio alle 17.20 su Rai 1, con Francesca Fialdini e 'Da noi… a ruota libera', il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tra gli ospiti, aprirà la puntata Marisa Laurito, attrice, cantante e direttrice artistica del teatro Trianon di Napoli, tra le artiste più amate da sempre dal pubblico. Ci sarà Raz Degan, new entry nel cast della fortunata serie di Rai1 'Un passo dal cielo', che torna con la nuova stagione, l’ottava, dal 9 gennaio. E poi Alessio Boni, tra i protagonisti dell’attesa miniserie 'Leopardi – Il Poeta dell'infinito', in onda su Rai 1 il 7 e l’8 gennaio, e don Davide Banzato, sacerdote e volto televisivo, che ha recentemente pubblicato un nuovo libro 'Un pezzo di cielo solo per te', in cui racconta la sua storia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)