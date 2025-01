Club Rotary di Caltanissetta presente all’inaugurazione a Caltagirone dell’apiario e del giardino delle erbe aromatiche

CALTANISSETTA. E’ stato inaugurato domenica 26 gennaio nel bosco San Pietro a Caltagirone, l’apiario ed il giardino di erbe nettarifere intitolato al compianto PDG Gaetano De Bernardis.

Alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2110 Giuseppe Pitari, del delegato al progetto SOS Api Plus Luigi La Loggia, dei Presidenti dei Club Rotary di Sicilia e di tanti soci ed appassionati si e’ svolto un importante incontro in cui si è discusso anche dell’importanza del ruolo delle api nelle produzioni agricole. S’è parlato anche dei rischi a cui questi preziosi insetti sono esposti per colpa dei pesticidi usati spesso senza scrupoli in agricoltura ed in generale per l’inquinamento. Era presente anche il Club di Caltanissetta, con il suo presidente avv. Salvatore Candura, ed un nutrito numero di soci.