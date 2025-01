Cecilia Sala liberata, il compagno Daniele Raineri: “Un gran lavoro italiano”

(Adnkronos) –

Cecilia Sala è libera e sta tornando in Italia. Tra le persone che esprimono gioia e sollievo per la notizia c'è anche il compagno della donna, il giornalista de Il Post Daniele Raineri. "Un gran lavoro italiano. Grazie a tutti", scrive su Instagram. E per spiegare il sentimento che prova aggiunge un breve video, dai mondiali di calcio del 2006: il gol di Fabio Grosso in Germania, contro i padroni di casa. Subito dopo l'annuncio dell'arresto di Cecilia Sala, il compagno aveva pubblicato una sua foto su Instagram, dove aveva spiegato l'accaduto: "Cecilia Sala è andata a lavorare in Iran con un visto giornalistico. Al penultimo giorno è stata arrestata dalle autorità iraniane e rinchiusa in una cella d’isolamento nella prigione di Evin, a Teheran. La prima visita in carcere è stata autorizzata soltanto dopo otto giorni in isolamento". E aveva promesso: "Arrivano moltissimi messaggi di solidarietà indirizzati a Cecilia. Appena sarà possibile, saprà di tutto questo affetto". Anche la madre della giornalista detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin ha commentato con poche parole la liberazione di Sala. "Sto andando a Roma, sono felicissima", ha detto Elisabetta Vernoni, contattata da L'Aria che tira su La7. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)