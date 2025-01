Caltanissetta. Università, confronto Amministrazione, Magnifico Rettore e Cefpas sui corsi erogati dal Consorzio Universitario

CALTANISSETTA. Si è tenuto nel corso della mattina di oggi, venerdì 24 gennaio 2025, nelle stanze di Palazzo del Carmine, un incontro istituzionale per discutere della programmazione relativa ai servizi e ai corsi erogati dal Consorzio Universitario di Caltanissetta.

Il sindaco, Walter Tesauro, ha infatti ricevuto il Magnifico rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, il direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, il direttore amministrativo del CEFPAS Pietro Testaì e il deputato regionale Michele Mancuso.

Le istituzioni coinvolte hanno convenuto la necessità di proseguire il percorso di progettualità comune già intrapreso, al fine di mettere a disposizione di quanti più giovani studenti un’offerta formativa sempre più completa e molteplici opportunità utili a sviluppare tutte quelle competenze e professionalità imprescindibili per il futuro del nostro territorio.

La prospettiva, infatti, è quella di rendere Caltanissetta un polo universitario sempre più attrezzato, sfruttando anche la centralità e le potenzialità della nostra città, in modo da contenere il fenomeno dello spostamento di tante ragazze e tanti ragazzi che si iscrivono presso altre sedi universitarie, non di raro scegliendo altre regioni.

“Per me è un grande piacere aver riscontrato una piena sinergia fra tutte le parti intervenute per affrontare la crescita strategica del Consorzio Universitario di Caltanissetta – ha dichiarato il sindaco Tesauro.

L’Amministrazione comunale è costantemente sensibile alle esigenze universitarie e a questo proposito ringrazio il Magnifico Rettore Massimo Midiri, che ancora una volta si è dimostrato attento alla nostra realtà e disponibile a implementare i corsi di laurea del Consorzio.

Ringrazio l’Ing. Sanfilippo, direttore generale del CEFPAS, oggi accompagnato dal Dott. Testaì, sempre in prima linea per ascoltare le necessità del territorio e in particolar modo vicino a tutto ciò che gravita attorno alle esigenze degli studenti”.

Erano presenti all’incontro di oggi anche gli assessori del Comune di Caltanissetta Guido Delpopolo, Calogero Adornetto, Giovanna Candura e Pierpaolo Olivo.