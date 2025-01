Caltanissetta. Raggiungono alti traguardi nell’aeronautica civile, militare e spaziale: 4 ex allievi del “Mottura” incontrano gli studenti per raccontare la propria esperienza formativa

Si è svolto lo scorso martedì, 21 gennaio, all’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta, diretto dalla Prof.ssa Laura Zurli, l’incontro con 4 ex allievi del “Corso di Volo Virtuale e Tecnologie Aeronautiche” che oggi che hanno raggiunto i più alti traguardi nei settori dell’aeronautica civile, militare e spaziale. Si tratta dell’ Ing. Andrea Arcarisi – Analog Astronaut – R&D/GNC Manager – PhD Robotics Aerospace, del Comandante William Geraci – Pilota di Linea, del Dott. Claudio Mirisola – Military pilot Licensed Phase II – Military Aircraft Maintenance Licensed e dell’ Ing. Riccardo Russo Design Configuration Management specialist – Military trainers and fighter aircrafts. Dopo i saluti di benvenuto della Dirigente Prof.ssa Laura Zurli l’incontro, rivolto alle classi del Liceo Scientifico Scienze Applicate, è stato coordinato dall’ ideatore del corso, prof. Michele Fiorino. Il docente ha presentato le finalità e le tematiche che spaziano dai principi fisici di base alla moderna navigazione aerea, dagli impianti tecnologici impiegati a terra e a bordo alle procedure di volo strumentale, dal controllo del traffico aereo alla propulsione aeronautica, dai criteri di progettazione di un velivolo sino alla pianificazione delle rotte aeree. Il referente prof. Fiorino ha altresì ricordato l’elevato numero di professionisti esterni che hanno dato il loro importante contributo di esperienza nelle diverse edizioni del corso svoltesi in ben venticinque anni di attività, piloti di linea, controllori volo, docenti universitari ecc., le numerose visite guidate effettuate presso le maggiori realtà aeronautiche presenti in Sicilia e le sessioni al simulatore di volo in dotazione all’istituto per l’apprendimento delle tecniche di pilotaggio relative al volo strumentale, così come avviene nei moderni aerei di linea. I quattro 4 ex allievi del corso di volo hanno presentato con evidente entusiasmo le rispettive esperienze di formazione, particolarmente impegnative e selettive, che li hanno portati a conseguire nei rispettivi settori aeronautici, elevati livelli di responsabilità professionale. Le loro ampie relazioni, seguite dagli studenti presenti con sorprendente livello di attenzione nell’arco dell’intera manifestazione, potranno costituire un utile riferimento culturale nei loro futuri orientamenti universitari.