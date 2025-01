Caltanissetta. Mozione consiliare per l’intitolazione di una strada a padre Vincenzo Sorce

CALTANISSETTA. I Consiglieri Comunali Vincenzo Cancelleri (primo firmatario); Annalisa Petitto; Luigi Bellavia; Felice Dierna; Roberto Gambino; Carlo Vagginelli; Calogero Palermo; Armando Turturici e Federica Scalia hanno presentato una mozione con la quale hanno espresso la proposta che venga inserita all’ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale di intitolazione di una strada a Padre Vincenzo Sorce.

Quest’ultimo è stato una figura di straordinaria rilevanza spirituale, sociale e culturale per la nostra comunità e per il territorio circostante. I consiglieri hanno ricordato che, nel corso della sua vita, ha dedicato il proprio impegno al servizio dei più deboli, promuovendo valori di solidarietà, giustizia e accoglienza. Fondatore di numerose iniziative a sostegno delle persone in difficoltà, Padre Vincenzo Sorce ha lasciato un segno indelebile nella storia locale, distinguendosi per il suo instancabile operato nel campo della carità e del volontariato.

Nel 1985 ha fondato l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” un’organizzazione governativa riconosciuta con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Associazione che si è sempre dedicata all’ accoglienza , riabilitazione e integrazione sociale di persone in difficoltà, tra cui persone affette da HIV/AIDS e persone con disturbi da uso di sostanze, alcol e problemi di gioco d’azzardo.

La figura di Padre Vincenzo Sorce rappresenta un esempio di dedizione al bene comune e di sensibilità verso le tematiche sociali. Pertanto, l’intitolazione di una strada a suo nome costituirebbe un segno tangibile di riconoscenza per il suo contributo alla crescita morale e sociale della nostra comunità. Tale gesto contribuirebbe a preservarne la memoria, trasmettendo alle future generazioni i valori che hanno ispirato la sua vita e il suo operato. Pertanto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

1. A predisporre gli atti necessari per avviare l’iter amministrativo finalizzato all’intitolazione a Padre Vincenzo Sorce della strada che porta da Viale della Regione all’altezza del civico 85, (strada a destra) alla Comunità VILLA ASCIONE. Oggi questa strada non ha un nome assegnato, ma è inserita come facente parte della Contrada Catusi.

2. A consultare, ove necessario, la Prefettura e le autorità competenti per ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

3. A coinvolgere la cittadinanza, le associazioni e le realtà locali nel percorso di valorizzazione della figura di Padre Vincenzo Sorce, anche attraverso eventi commemorativi e iniziative culturali.