Caltanissetta. La Polizia ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Volta” su violenza e uso di droghe nelle discoteche

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta. Il Medico Superiore della Polizia di Stato, dr Salvatore Di Benedetto, Dirigente dell’Ufficio Sanitario della Questura, ospite degli organizzatori dell’evento, ha intrattenuto gli studenti sull’attuale tematica della violenza e dell’uso di droghe nelle discoteche.

Temi che hanno riscosso il proficuo interesse dei tanti alunni che hanno preso parte all’evento che ha permesso di porre in essere argini in grado di impedire un aumento di questi fenomeni tra i giovani. In questo senso, l’azione di prevenzione da parte della Polizia unita al costante impegno delle forze dell’ordine costituiscono le basi su cui innestare una nuova stagione di risultati importanti su un fronte sempre caldo come quello della violenza contro le donne e dell’uso degli stupefacenti tra i giovani.