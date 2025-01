Caltanissetta, il Triangolo No Trio celebra dieci anni di comicità con “I nostri successi passati in rassegna”: primo appuntamento il 17 gennaio

Il Triangolo No Trio, formato da Alessandra Falci, Michele Privitera e Sandro Rossino, festeggia i suoi primi dieci anni di attività con una rassegna teatrale che ripercorre i migliori spettacoli e i personaggi che hanno fatto ridere il pubblico in tutta la Sicilia.

ILTRIANGOLONOTRIO nasce inizialmente per mettere in scena lo spettacolo “Il Triangolo No!” per una serie di date; ma il successo è tale che in appena un anno di produzione arriva a contare 102 repliche, diventando uno degli spettacoli più apprezzati a livello regionale. Da quella esperienza, il gruppo decide di trasformare ciò che era nato come un progetto temporaneo in un trio stabile, aggiungendo il sostantivo “Trio” al titolo del loro primo lavoro.

Negli anni successivi, il gruppo conquista il pubblico siciliano con altri spettacoli di successo:

• Siamo Tutti Precari, una farsa scritta e diretta dall’autore e regista nisseno Antonello Capodici, che li consacra tra i protagonisti della scena teatrale regionale;

• La Coraggiosa Ricerca di Nemo, una fiaba che ha conquistato bambini e adulti, dimostrando la versatilità del trio;

• Professione Falsi Invalidi, scritto e diretto dal trio stesso, che si inserisce nei cartelloni teatrali di caratura nazionale accanto a nomi di spicco del teatro italiano;

• Donnacavallere’, un’altra esilarante farsa scritta da Antonello Capodici, che conferma la capacità del gruppo di far ridere e riflettere il pubblico;

• Tre Single a Nozze … (degli altri), questa volta scritto dal trio ma diretto da Antonello Capodici.



Per celebrare questo decennio di comicità, “Il Triangolo No Trio” propone la rassegna teatrale “I nostri successi passati in rassegna”, che si terrà al Teatro Rosso di San Secondo, in via G. Matteotti, 10, Caltanissetta, con 5 appuntamenti imperdibili:

• 17 gennaio: Tre Single a Nozze… (degli altri)

• 14 febbraio: Professione Falsi Invalidi

• 6 marzo: Donnacavallere’

• 28 marzo: Il Triangolo No

• 16 maggio: Nuova Produzione



Biglietto singolo evento: €15

Abbonamento a tutti e cinque gli spettacoli: €50



Per info e prenotazioni: • 342 358 9070 • 328 588 0889