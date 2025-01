Caltanissetta. Il 27 gennaio al Museo Diocesano, per la Giornata della Memoria, il ricordo di Charlotte Salomon

CALTANISSETTA. Dal 2012, il Museo Diocesano celebra anno dopo anno la Giornata della Memoria ricordando uomini e donne, artisti, intellettuali che nella loro esperienza di vita hanno attraversato l’orrore della Shoah: Aldo Carpi, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, William Congdon, Carlo Levi, Simone Weil.

Nel 2022, a dieci anni dalla prima celebrazione, simbolicamente, si è voluto volgere lo sguardo alla nostra città per scoprire le tracce di storie di nostri concittadini che hanno subito la persecuzione, la deportazione, la prigionia, e trovata conferma negli archivi dei campi di concentramento, è stato intrapreso – con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la collaborazione del Lions club di Caltanissetta, un percorso che ha consentito la posa di 3 pietre di inciampo: una risposta, duratura, alla volontà di affidare il ricordo privato alla memoria collettiva della città.

Il prossimo incontro – Spero tu non dimentichi mai che credo in te. Alla scoperta di Charlotte Salomon -, come già avvenuto lo scorso anno, nasce con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” e del liceo Ruggero Settimo di Caltanissetta: ancora un esercizio di memoria tra arte e musica. L’appuntamento è al Museo Diocesano lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 18:00.