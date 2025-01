Butera. Nominata dal sindaco Giovanni Zuccalà la nuova Giunta

BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà, dopo aver azzerato la Giunta, ha nominato i nuovi assessori. Sono stati due i componenti non riconfermati: il vice sindaco Giuseppe Vespa e l’assessore Enzo Puci. Il sindaco li ha ringraziati per quanto hanno fatto in seno alla sua Giunta.

I due nuovi assessori sono Tiziana Carbone e Giorgia Maniaci. I riconfermati, invece, sono stati Giovanna Donzella e Stefano Inzisa. Il primo cittadino ha nominato vice sindaco l’assessore Tiziana Maria Carbone. Giovanni Zuccalà ha anche attribuito le deleghe assessoriali. Giovanna Donzella ha avuto attribuite le deleghe a Cultura e teatro, musei e biblioteche, decoro urbano, beni archeologici storici e monumentali, volontariato e associazionismo, gemellaggi e sagre, lavori pubblici. Tiziana Carbone quelle alla Pubblica istruzione, ambiente verde pubblico, valorizzazione periferie tutela delle coste e del mare, tutela delle acque, foreste e parchi, risorse agricole, protezione civile.

Stefano Inzisa al Turismo e spettacolo, bilancio, tributi, partecipazioni comunali, polizia municipale, sviluppo economico, Suap, Sue, artigianato e commercio, formazione professionale, personale, fiere, mercati. Infine, Giorgia Maniaci alle Politiche Sociali (famiglia, politiche giovanili, politiche per l’integrazione, politiche per l’infanzia e diritti dei bambini), pari opportunità, politiche del lavoro, sicurezza sul lavoro, sanità e salute, servizi cimiteriali, mobilità viabilità, urbanistica, trasporti e sport.