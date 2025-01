Basket Esordienti. L’Airam Caltanissetta vince e consolida il primo posto in classifica

Grande entusiasmo e spettacolo sul parquet del Palacannizzaro per il torneo provinciale esordienti di minibasket, dove l’Airam ha messo in scena una bella prestazione, battendo nettamente l’Invicta e, consolidando così il primo posto in classifica alla fine della prima fase del campionato. Il match, giocato in un clima di grande partecipazione da parte di pubblico e famiglie, ha visto l’Airam prendere il controllo sin dalle prime battute dell’incontro , e grazie ad superiorità tecnica e tattica ottenere un’altra bella vittoria, che conferma il valore della formazione nissena. Con un gioco corale mettendo in evidenza non solo la qualità individuale, ma anche una buona organizzazione di squadra, caratterizzata da rapidi scambi e una difesa solida.

La squadra trascinata da capitan Lorenzo Palermo ha saputo imporre il proprio ritmo, non lasciando alcuna possibilità all’Invicta di rientrare in partita. Il punteggio finale ha confermato la netta superiorità dell’Airam, che ha vinto tutti e quattro i minitempi con un divario significativo. Con questa vittoria, l’Airam conclude imbattuta la prima fase del torneo, dimostrando costanza nei risultati e una crescita evidente partita dopo partita. Il gruppo, guidato da coach Emilio Galiano, ha mostrato un gioco di squadra armonioso e un atteggiamento sempre positivo. Il coach dell’Airam, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato:

“Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Stanno lavorando bene in allenamento e oggi si è visto il frutto di tanto impegno. Questa è una squadra che gioca unita e che non si arrende mai. Ora guardiamo con fiducia alla fase successiva del torneo. Con il primo posto saldamente in mano, l’Airam si prepara ad affrontare la seconda fase del torneo contro le squadre vincenti del girone di Gela, con ambizioni ancora più alte. La determinazione e lo spirito di squadra mostrati finora fanno ben sperare per un cammino ricco di successi.

Questo il roster dell’Airam: Gabriele Giusti, Jacopo Lacagnina, Oscar La Porta, Francesco Siracusa, Lorenzo Palermo, Marco Rando , Alessandro Faraci, Lorenzo Natale, Aurelio Calafiore, Carlo Sardo, Lorenzo Tuzzolino, William Liao.