Asus ROG Phone 9 Pro Edition: la recensione

(Adnkronos) – Il ROG Phone 9 Pro Edition di ASUS si distingue come uno dei più potenti e avanzati smartphone da gaming attualmente disponibili sul mercato. Con un'attenzione meticolosa ai dettagli, questo dispositivo è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco mobile senza precedenti. Il design e il display del ROG Phone 9 Pro Edition rappresentano un connubio di estetica accattivante e funzionalità all'avanguardia, mirate a soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti vista l'eleganza del dispositivo, naturalmente con un occhio di riguardo ai gamer. Il tutto ha inizio già dal curatissimo packaging, elegante e completo come del resto ci ha abituati Asus ROG nel tempo. Il ROG Phone 9 Pro Edition presenta un design robusto e futuristico, con un corpo in metallo e vetro che non solo offre un aspetto premium ma garantisce anche durabilità e resistenza. Le finiture anodizzate e i dettagli geometrici sulla parte posteriore del telefono accentuano il suo aspetto da dispositivo dedicato al gaming. Inoltre, la presenza di una illuminazione RGB personalizzabile sul retro permette agli utenti di personalizzare l'aspetto del telefono con milioni di colori e vari effetti luminosi, creando un'estetica che permetterà, una volta personalizzato, a ciascun giocatore di riflettere il proprio stile. Ma non solo, sempre grazie all'illuminazione è possibile giocare alcuni giochi sel retro come Snakes, Space Invaders e molti altri. Sinceramente incredibile. Un altro elemento di design unico è il sistema di raffreddamento visibile attraverso una finestra trasparente sulla parte posteriore del dispositivo. Questo non solo accentua l'aspetto high-tech del telefono, ma mostra anche l'impegno di ASUS nel fornire soluzioni di raffreddamento efficaci per mantenere le prestazioni ottimali durante il gaming intensivo. Il telefono è progettato per essere ergonomico e comodo da tenere anche durante lunghe sessioni di gioco, con bordi curvi che facilitano una presa sicura. Inoltre, il vetro utilizzato è il Corning Gorilla Glass Victus, uno dei più resistenti sul mercato, che protegge lo schermo da graffi e cadute accidentali.

Il display del ROG Phone 9 Pro Edition è un vero e proprio gioiello tecnologico, progettato per offrire un'esperienza visiva di alto livello, soprattutto per i giocatori e gli appassionati di multimedia. Il display AMOLED Samsung E6 da 6,78 pollici del ROG Phone 9 Pro Edition non è solo grande, ma è anche eccezionalmente chiaro e brillante e restituisce immediatamente un feeling incredibile. Con una risoluzione di 2400×1080 pixel, offre immagini dettagliate e colori vividi che risultano eccezionali durante la fruizione video o film in streaming o per godere di giochi come Fortnite, Call of Duty Mobile o ancora l'immaginifico Genshin Impact, al massimo delle loro potenzialità. La luminosità massima di 2500 nits assicura che il display sia leggibile anche in condizioni di forte e diretta illuminazione esterna, un vantaggio non trascurabile per chi utilizza il telefono fuori casa durante il giorno. Uno degli aspetti che più ha impressionato, durante la prova del nuovo dispositivo Asus ROG, è la frequenza di aggiornamento di 185Hz del display, una delle più elevate disponibili su un dispositivo mobile. Il risultato è una fluidità di immagine eccezionale, che è particolarmente importante nei giochi ad alta velocità dove il tempo di reazione rapido è cruciale. La riduzione del motion blur e del ghosting in scenari di movimento veloce tipici di titoli come Call of Duty Mobile o Fortnite è notevole, migliorando non solo il gameplay ma anche la visualizzazione di contenuti dinamici come video e animazioni. Il display supporta anche contenuti HDR10+, garantendo un range dinamico esteso per dettagli più definiti nelle aree molto illuminate e in quelle molto scure delle immagini. La gestione avanzata dei colori permette di visualizzare una gamma cromatica ampia e accurata, che rende ogni visuale più immersiva e realistica. Ma non finisce qui, con un tasso di campionamento del tocco che raggiunge i 720Hz, il ROG Phone 9 Pro Edition offre una reattività tattile incredibilmente veloce, fondamentale per i giocatori che dipendono da input rapidi e precisi. Questa caratteristica rende l'interazione con il dispositivo estremamente fluida e immediata, sia che si tratti di navigare tra le app sia di controllare azioni complesse nei giochi. Tuttavia capacità così elevate del display non avrebbero modo di dispiegarsi se all'interno del dispositivo non fosse presente un chipset in grado di distinguere in modo deciso il ROG Phone 9 Pro dagli altri. ASUS ha equipaggiato il ROG Phone 9 Pro Edition con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una scelta che riflette l'impegno dell'azienda nel fornire un hardware di punta per un'esperienza di gaming senza compromessi. Il Qualcomm Snapdragon 8 Elite è costruito su un processo di fabbricazione a 3nm, uno dei più avanzati disponibili, il che si traduce in una maggiore efficienza energetica e una potenza di elaborazione superiore. Questo chipset offre miglioramenti significativi rispetto ai suoi predecessori, con prestazioni della CPU aumentate del 45% e della GPU del 40%. Questo significa che il ROG Phone 9 Pro Edition può gestire giochi molto esigenti con facilità, supportando grafica avanzata e gameplay complesso senza rallentamenti o surriscaldamenti. La GPU integrata nel Snapdragon 8 Elite è progettata per offrire un'esperienza visiva eccezionale, con supporto per le ultime API grafiche e tecnologie di rendering avanzate. Questo permette al ROG Phone 9 Pro Edition di eseguire giochi con impostazioni grafiche elevate, garantendo frame rate elevati e una resa visiva impressionante, anche in titoli AAA che sono tradizionalmente più esigenti. Il dispositivo è stato testato lungamente su titoli come Fortnite e Call of Duty Mobile principalmente e l'azione di gioco non ha mai subito rallentamenti anche nelle fasi di gioco più concitate e anche dopo due/tre ore abbondanti di gioco.

Il chipset include anche un'unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata, che migliora le capacità di intelligenza artificiale del telefono. Questa tecnologia si traduce in miglioramenti tangibili in vari ambiti, dall'ottimizzazione della batteria alla personalizzazione dell'esperienza utente, fino alla potenzialità di gaming, come l'auto-regolazione delle impostazioni di gioco per ottimizzare la performance e la durata della batteria in base al comportamento dell'utente. Il Snapdragon 8 Elite inoltre supporta le ultime norme di connettività, incluse 5G, Wi-Fi 6E, e Bluetooth 5.3, assicurando che gli utenti del ROG Phone 9 Pro possano godere di una connessione internet ultra-rapida e di trasferimenti dati veloci, elementi cruciali per il gaming online e lo streaming di contenuti in alta definizione. A proposito della durata della batteria, elemento fondamentale per un dispositivo così performante, non si può che essere soddisfatti della capacità da 5800mAh con ricarica ultra-rapida, il ROG Phone 9 Pro Edition è così in grado di passare dallo 0% al 100% in soli 46 minuti.

Comparto fotografico

Equipaggiato con un sensore Sony Lytia 700 da 50 MP, il ROG Phone 9 Pro Edition garantisce immagini di alta qualità con un campo visivo paragonabile a un obiettivo grandangolare da 24mm. La funzionalità di zoom senza perdite fino a 2x è ideale per ritratti e fotografie di cibo, mentre il sistema di stabilizzazione a gimbal ibrido a 6 assi garantisce immagini nitide e stabili. La fotocamera teleobiettivo da 32 MP con 3x zoom ottico offre la possibilità di catturare dettagli a lunga distanza senza perdere nitidezza. L'algoritmo HyperClarity AI potenzia ulteriormente le immagini, permettendo di ottenere dettagli impressionanti anche con uno zoom fino a 10x, unendo hardware e intelligenza artificiale per mantenere una qualità elevata delle immagini anche a livelli di zoom superiori. Con un sensore da 13 MP, l'obiettivo ultra-wide è ideale per fotografare paesaggi estesi e scene ampie, grazie anche al suo design ottico freeform che minimizza quelle piccole distorsioni comuni nelle riprese grandangolari, garantendo immagini realistiche e senza deformazioni . La camera frontale da 32 MP è dotata di un sensore RGBW che aggiunge pixel bianchi per migliorare la sensibilità alla luce, producendo immagini chiare e con poco "rumore" anche in condizioni di scarsa illuminazione. Offre un'ampia visuale di 90 gradi, adatta per selfie di gruppo o per catturare scene più ampie, con la possibilità di passare tra una visuale standard e una ultra-wide. Inoltre, il ROG Phone 9 Pro Edition offre diverse funzioni avanzate di intelligenza artificiale come l'AI Panning, che permette di realizzare scatti in movimento con effetti di sfocatura di movimento generati dall'IA, mantenendo il soggetto nitido e chiaro. La funzione Quick Capture invece riduce l'attesa dello scatto, catturando l'azione esattamente nel momento desiderato senza ritardi. Volendo andare nello specifico, probabilmemte, si fa sentire l'assenza della funzione che permette di eliminare dalle foto soggetti o oggetti indesiderati, ormai offerta come funzione di base nella maggioranza degli smartphone. Tuttavia l'intelligenza artificiale, nelle sue funzionalità, è ampiamente presente nel dispositivo. Una delle funzionalità più innovative è il traduttore di chiamate AI, che permette conversazioni in tempo reale in diverse lingue, facilitando la comunicazione globale senza barriere linguistiche. Questa funzione utilizza algoritmi di traduzione avanzati per convertire istantaneamente le parole dell'utente nella lingua del destinatario e viceversa, rendendo le conversazioni internazionali più accessibili e comprensibili. Grazie alla funzione di registrazione è possibile registrare le chiamate e successivamente chiedere all'inteligenza artificiale di riassumerne il contenuto e di trovare i punti chiave della conversazione. L'IA viene anche utilizzata per personalizzare l'esperienza visiva degli utenti. La funzionalità AI Wallpaper permette agli utenti di creare sfondi unici tramite un generatore di immagini basato sull'intelligenza artificiale, offrendo opzioni tematiche come spazio, natura o cyberpunk, che possono essere personalizzate per riflettere lo stile e le preferenze individuali . Asus va ancora oltre e implementa nel telefono la ricerca semantica migliorata al fine di facilitare ulteriormente l'interazione con l'utente che permette di trovare facilmente contenuti e impostazioni utilizzando un linguaggio naturale. Questa capacità di comprendere query imprecise e di fornire risultati pertinenti risparmia tempo e aumenta l'efficienza dell'utente nel navigare nelle funzionalità del telefono. Nella recensione del ROG Phone 9 non può non esserci una menzione speciale per il sistema audio. Il ROG Phone 9 Pro Edition eleva l'esperienza audio nei dispositivi mobili a un nuovo livello grazie alla sua tecnologia audio avanzata. Questo smartphone da gaming infatti include il sistema "Dirac Virtuo Spatial Sound", che fornisce un'esperienza sonora spazializzata attraverso l'uso di cuffie. La tecnologia Dirac Virtuo espande il palcoscenico sonoro, simulando l'esperienza di ascolto da altoparlanti stereo di alta qualità posizionati davanti all'utente, piuttosto che dall'interno delle cuffie. Questo approccio migliora significativamente la percezione della profondità e della direzione del suono, offrendo un'esperienza audio più immersiva e coinvolgente, il ROG Phone 9 Pro Edition è dotato di "AI Noise Cancellation" per una riduzione attiva del rumore durante le chiamate e la riproduzione multimediale, garantendo così che il rumore di fondo sia minimizzato e che il suono sia chiaro in ogni situazione. Completano l'esperienza audio gli altoparlanti stereo e il jack per cuffie da 3,5 mm, che sono diventati rari nei dispositivi di fascia alta. Una caratteristica distintiva di questo modello è l'AeroActive Cooler X Pro, che non solo migliora le prestazioni di raffreddamento del dispositivo, ma include anche un altoparlante integrato che funge da subwoofer. Questa aggiunta aumenta significativamente la performance dei bassi quando abbinata agli altoparlanti frontali duali del telefono, trasformando il ROG Phone 9 Pro Edition in un vero e proprio sistema di intrattenimento portatile 2.1, ottimale per il gaming, lo streaming di film e la riproduzione di musica. Quando si parla di ROG Phone 9 Pro si parla di uno dei migliori smartphone in circolazione, prestazioni più che eccellenti, design moderno ed elegante, ricerca dei materialie un universo di funzionalità e peculiarità difficili da condensare in poche righe. Un "must have" non solo per i gamer, un gioiello per gli amanti della tecnologia più avanzata. Il Rog Phone 9 Pro Edition è disponibile all'acquisto. Per maggiori informazioni

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)