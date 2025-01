Allerta rossa domani a Caltanissetta, lo dice l’avviso della protezione civile

La protezione civile ha diramato per domani l’avviso di l’allerta rossa per la Sicilia Orientale e arancione per quella Occidentale perché si prevedono intense piogge. Il rischio di acquazzoni intensi è nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento, dice la Protezione civile regionale. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte (ANSA).