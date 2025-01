Aggredisce dottoressa dell’UOC di Pediatria all’Ospedale di Biancavilla, 25enne arrestata

La dottoressa aggredita è un medico dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale di Biancavilla. A scagliarsi contro di lei e gli infermieri presenti in servizio sarebbero state due donne: una di loro, una 25enne di Adrano, è stata arrestata da carabinieri della locale stazione. L’intervento della guardia giurata ha evitato conseguenze più gravi. “L’aggressione subita dalla dottoressa e dagli operatori dell’ospedale di Biancavilla – affermano in una nota i vertici dell’Asp – è un atto gravissimo. Esprimiamo ai colleghi solidarietà e vicinanza. Saremo a loro fianco nelle sedi opportune per condannare questo atto vile e assolutamente ingiustificabile. In questo caso non sono invocabili neppure giustificazioni emotive. Nessun piccolo paziente o familiare era ricoverato nel Presidio. Non è tollerabile entrare in ospedale con l’obiettivo di imporre con la forza e la violenza una presunta ragione. Si ringraziano i carabinieri per il loro tempestivo intervento. È necessario compiere un ulteriore salto educativo e culturale. Nonostante gli sviluppi normativi, l’inasprimento delle pene, le attività di prevenzione messe in campo, le misure di sicurezza attivate e le numerose attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica – conclude la nota dell’Asp di Catania – constatiamo che la prevenzione non è mai abbastanza”.