“Addio spia cinese”, l’ultimo trend di TikTok prima del ban in Usa

(Adnkronos) – Mentre la Corte Suprema si appresta a decidere sul destino di TikTok negli Stati Uniti, la piattaforma è investita da un'ondata di contenuti ironici e surreali. L'imminente divieto, che potrebbe entrare in vigore il 19 gennaio, ha scatenato una tendenza insolita tra i TikToker: quella di salutare la propria "spia cinese personale". Con un misto di sarcasmo e rassegnazione, gli utenti ringraziano la presunta sorveglianza dell'app per aver fornito loro contenuti personalizzati e di intrattenimento. Alcuni dichiarano persino di preferire la condivisione dei propri dati con il governo cinese piuttosto che migrare verso alternative come Instagram Reels o YouTube Shorts. Un post, che ha superato 1,5 milioni di like, mostra una scena emozionante di Squid Game con la didascalia "Io che saluto la mia spia cinese il 19 (ha perfezionato il mio algoritmo)". Altri TikToker si cimentano in performance in lingua cinese o interpretano il ruolo delle "spie" responsabili degli algoritmi. "È stato un grande onore spiarvi negli ultimi anni", afferma il TikToker yanxiao1003 in un video. "Auguro a tutti una vita meravigliosa in futuro… Laura dalla California, non dovresti bere tutta quella Coca-Cola, fa male alla salute". Questa ondata di contenuti ironici riflette le preoccupazioni di lunga data sulla sicurezza di TikTok, alimentate dai legami della sua casa madre, ByteDance, con la Cina. Le accuse di raccolta dati e condivisione con il governo cinese hanno portato i legislatori statunitensi a definire l'app una "minaccia alla sicurezza nazionale". La decisione della Corte Suprema determinerà se TikTok verrà bandito definitivamente o se ByteDance sarà costretta a cederne la proprietà. In attesa del verdetto, l'ironia degli utenti sembra essere l'unico strumento per esorcizzare l'incertezza sul futuro della piattaforma. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)