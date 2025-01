Accusa una grave crisi epilettica nella propria abitazione: la vicina chiama i Carabinieri che la salvano

La gazzella ha da poco terminato un intervento di routine a Novi Ligure (AL) e si è rimessa a pattugliare le vie del centro, quando la Centrale Operativa dà l’allarme della radio: una donna ha sentito dei lamenti provenire dall’appartamento di fronte al suo. I Carabinieri arrivano rapidamente sul posto, richiedono l’immediato supporto dei sanitari ma sono consapevoli di non potere perdere tempo prezioso. Chiedono alla donna di potere passare dal suo appartamento per raggiungere il balcone di quello attiguo.

Uno dei Carabinieri scavalca la paratia divisoria, sporgendosi pericolosamente nel vuoto, al quarto piano. Poi, raggiunta la finestra della vicina, intravede nella semioscurità una donna a terra nel soggiorno. La chiama, bussa sui vetri con forza. Nessuna risposta. Capisce che il momento è critico, allora infrange il vetro della finestra, entra e mette in posizione laterale di sicurezza la donna. Arrivano anche i sanitari e la donna viene trasportata urgentemente in ospedale, dove viene stabilizzata. Ha avuto una grave crisi epilettica, ma è salva e non è in pericolo di vita.

Arriva anche il marito, è sbigottito. I militari dell’Arma gli spiegano cosa è successo e lo tranquillizzano. C’è un vetro rotto da riparare, il Carabiniere si scusa: “non avevo alternativa”. “Ha salvato la vita a mia moglie”, risponde l’uomo con un sorriso. “Il vetro si aggiusterà”.