Deputati di Forza Italia all’Ars: “Leali con il presidente Schifani, dispiaciuti per alcune critiche gratuite”

“È spiacevole notare come alcuni colleghi di Forza Italia sembrino non essere soddisfatti di quanto il partito ha fatto e sta facendo in Sicilia in questi mesi, mettendo addirittura in discussione la lealtà del nostro Gruppo nei confronti del Presidente Schifani.”, scrive una nota del gruppo parlamentare all’Assemblea Regionale Siciliana di Forza Italia, azionista di maggioranza del governo Schifani.

“Quel che è certo, è che queste polemiche non faranno venir meno, ma anzi rafforzeranno il supporto e la lealtà che da parte di tutti noi c’è stato e ci sarà verso il lavoro svolto dal Presidente Schifani a livello amministrativo e da Marcello Caruso a livello politico e di radicamento territoriale del partito. L’esperienza siciliana di Forza Italia, lo confermano i risultati elettorali e i riconoscimenti avuti dal Governo Schifani, rappresenta l’esempio migliore di quel partito del buon governo e dei valori popolari pensato e voluti da Silvio Berlusconi.”

“Di fronte a questi inequivocabili risultati, lascia spiazzati e sinceramente addolorati vedere come da parte di qualcuno vengano soltanto critiche gratuite e immotivate, invece di un riconoscimento e apprezzamento per coloro che questo lavoro hanno determinato, ovviamente in un contesto di squadra che coinvolge centinaia di amministratori, parlamentari e semplici attivisti e militanti. Una mancanza di apprezzamento e gratitudine sinceramente incomprensibile e inaccettabile.” Lo dichiarano i deputati e le deputate del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.