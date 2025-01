A Catania crollata palazzina di tre piani a San Giovanni Galermo. Il Prefetto: “Al momento sono 7 i feriti”

Una palazzina di tre piani è crollata dopo un’esplosione a Catania nel quartiere San Giovanni Galermo per una fuga di gas di origine ancora incerta. Secondo il sindaco della città etnea, Enrico Trantino, intervenuto a Rai News 24, si tratta di una palazzina dell’Istituto Autonomo Case Popolari che era in corso di ristrutturazione. Fatto che induce a sperare con non fosse abitata.

Il primo cittadino ha citato l’ipotesi di un bilancio di sette persone ferite, alcune delle quali gravi, ma ha precisato che non ci sono notizie certe né confermate su eventuali vittime o feriti.

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi a RaiNews 24 parlando dell’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina di tre piani nel rione San Giovanni Galermo ha sottolineato: “Al momento ci sono sette feriti, soltanto uno in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Non abbiamo notizie di dispersi ma le attività di ricerca sono in corso”.