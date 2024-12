Terza Categoria. Doppio Spoto e l’Acquaviva si aggiudica 2-0 il big match con il Montedoro

La capolista Acquaviva si conferma in testa alla classifica con una vittoria 2-0 sul Montedoro. protagonisti due Spoto: Daniele e Sebastiano. Sebastiano ha segnato la rete dell’1-0 mentre Daniele quella del 2-0. Un uno – due targato Spoto che ha esaltato un’Acquaviva che ha respinto l’assalto di un Montedoro Calcio che puntava a vincere nel campo dell’Acquaviva per ritagliarsi uno spazio importante in campionato.

Invece a confermarsi capolista è stata l’Acquaviva. Bene anche il Marianopoli che ha sconfitto 3-0 i ravanusani del Saraceno con le reti di Scozzaro, Annaloro e Insinna. Un tris vincente che ha confermato la statura di una squadra che in Terza categoria sta facendo bene e che ora è salita a quota 10 in classifica.

Ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale anche il Real Suttano che ha superato 2-1 la Buterese. Sono stati La Placa e Panzica a firmare il successo dei resuttanesi al cospetto di una Buterese alla quale non è bastata la rete di Parla per portare a casa almeno un punto.

Molto bene anche il Delia (nella foto) che s’è imposto 2-5 sul campo del Sutera. Per i deliani la cinquina è stata calata da Agrusta, Marchese, Mancuso, Monaco e Giunta. Una cinquina esaltante che la dice lunga sul valore della compagine deliana ora seconda in classifica dietro la sola Acquaviva.

Per il resto, s’è chiusa con uno spettacolare 2-2 la sfida tra Tre Torri Campobello e Bompensiere Family con i bompensierini di Michelangelo Benvissuto in gol con Touray e Salerno. Infine, vittoria esterna per la Caterinese che s’è imposta 2-3 sul campo del Riesi 2002 B. Per i caterinesi doppietta del funambolico Nahi e go di Dimitri, mentre i riesini hanno replicato solo con i gol di Desimone e Infurna.

Classifica: Acquaviva 15, Delia 12, Tre Torri 11, Saraceno e Marianopoli 10, Montedoro 9, Bompensiere Family 7, Real Suttano 6, Caterinese 4, Buterese 3, Sutera 0.