Sommatino. Proseguono i lavori di pulizia e scerbamento lungo le principali vie cittadine

SOMMATINO. Continuano come da programma i lavori di pulizia e scerbamento lungo le principali vie cittadine. Gli interventi hanno riguardato le aree delle vie (Carlo Alberto e Cortili adiacenti, Corso Pio la Torre, via Petrarca, Via Vespri Siciliani, Via G. Cascino, Via Stati Uniti, Tratto Viale Garibaldi, Via A. Volta, Via Verga, Via Legnago , Piazza Vittoria, Via G. Belli, Tratto via T. Tasso, Via G. Leopardi, Via E. Zola) sono stati finalizzati a garantire un ambiente più ordinato, sicuro e vivibile per tutti.

Il sindaco Salvatore Letizia ha inteso ringraziare i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante i lavori portati avanti per continuare a mantenere la città pulita e in ordine, affinché tutti possano godere di spazi pubblici più accoglienti.