Siria, jihadisti avanzano verso Damasco: conquistato il distretto di Rasten

(Adnkronos) – I jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham e le fazioni alleate anti-regime in Siria stanno continuando ad avanzare verso Damasco. Dopo aver preso il controllo di Hama, gli insorti hanno conquistato il distretto di Rasten nella provincia di Homs. Si tratta di una porta di accesso strategicamente importante per la capitale Damasco. Lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu.

Raid aerei sono intanto stati condotti sul ponte che collega la città di Hama a quella di Homs. Lo riferiscono gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani spiegando che si tratta di un intervento militare finalizzato a proteggere Homs dall'avanzata dei ribelli. "I caccia hanno eseguito diversi attacchi aerei, prendendo di mira il ponte Al-Rastan sull'autostrada Homs-Hama che collega le città di Homs e Hama, e hanno attaccato le posizioni attorno al ponte, nel tentativo di tagliare la strada tra Hama e Homs e di mettere in sicurezza la città di Homs", ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna.