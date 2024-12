Scomparsa Carmelo Casabona, il cordoglio del Movimento dei Poliziotti Italiani

Il Movimento dei Poliziotti Italiani esprime il proprio cordoglio per il decesso all’età di 71 anni del Prefetto Carmelo Casabona.

Nei ranghi della Polizia di Stato svolse incarichi di prestigio, molti lo ricordano ancora quando svolse la funzione di Questore di Agrigento, ma lui di incarichi prestigiosi, prima e dopo ne ricoprì tantissimi.

Era un uomo indomito, che non sapeva nascondere i suoi sentimenti d’affetto nelle persone su cui riponeva rispetto e fiducia. Non temeva niente e nessuno, uomo caparbio nell’ottenere ciò che si era prefisso nell’ambito della lotta alla criminalità comune ed organizzata. Ci sia consentito di esprimere pubblicamente la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un Uomo che chiunque lo abbia incontrato nel suo percorso professionale non potrà certamente dimenticarlo e siamo certi che oggi vorrebbe essere ricordato come uno “sbirro” vero di altri tempi. Ciao Carmelo