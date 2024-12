San Cataldo. All’Istituto comprensivo “Carducci” celebrata la Giornata internazionale della disabilità

SAN CATALDO. La palestra dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti, in occasione della Giornata internazionale della disabilità, martedì 3 dicembre, si è trasformata in un vero e proprio campo di gioco pieno di energia ed entusiasmo. Gli studenti della Scuola Media “Carducci”, infatti, hanno dato vita a una manifestazione davvero coinvolgente, con diverse prove ginniche e sportive.

Ragazzi e ragazze si sono sfidati in molteplici e divertenti prove, dimostrando un’agilità e una coordinazione sorprendenti. Ma, al di là delle performance, ciò che ha reso la Giornata davvero speciale è stato lo spirito di inclusione e collaborazione che ha animato ogni momento. Ancora una volta si è dimostrato che lo sport è, al di là delle differenze, un linguaggio universale che unisce tutti, e che consente a tutti di raggiungere obiettivi e mete. L’evento è stato organizzato grazie all’impegno congiunto dei docenti di educazione fisica, prof. Aldo Palermo e prof. Elisa Palermo, e dalla professoressa Grazia Lombardo, referente per l’inclusione, che hanno lavorato instancabilmente per creare un’atmosfera accogliente e stimolante.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata”, ha affermato il Dirigente scolastico, prof. Salvatore Parenti. Siamo convinti che iniziative come queste siano fondamentali per promuovere una cultura dell’inclusione e per realizzare una società più equa e solidale”.

Insomma, la Giornata è stata un successo e un esempio concreto, vivido di come lo sport possa rappresentare uno strumento potente per abbattere le barriere e favorire l’integrazione. Un messaggio chiaro e forte che ci invita a guardare oltre le apparenze e a celebrare la diversità come ricchezza.