Riscoprire la bellezza della natura tra emozioni e magia al “Christmas on the Farm” con gli Amici del Cavallo 2 di San Cataldo

Si è conclusa con successo l’ultima giornata dell’evento natalizio organizzato dalla fattoria Amici del Cavallo 2, un’iniziativa che ha regalato gioia e serenità a grandi e piccoli. L’atmosfera della “Christmas on the Farm” ha trasformato la fattoria in un luogo incantato, dove natura, animali e divertimento si sono uniti per creare ricordi indimenticabili.

Claudio Lipari, che ha partecipato a tutti gli appuntamenti, ha espresso la sua gratitudine con parole cariche di emozione: “La passione e l’amore che lo staff mette in ogni attività creano un clima familiare, in perfetta armonia con gli animali. Ho visto bambini felici, lontani da smartphone e tablet, immersi nella natura e coinvolti nelle attività ludiche. Complimenti a tutti i collaboratori per aver organizzato eventi davvero suggestivi.”

Anche l’organizzatore, Aldo Tirrito, ha voluto condividere il suo entusiasmo e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa: “Con oggi si concludono i nostri incontri natalizi. Ringrazio di cuore i bambini e i genitori che hanno partecipato, oltre ai nostri instancabili collaboratori: Laura Battello, Monica Crucillà, Alberta Giannone, Riccardo Saccomando, Sebastiano Scollo, Mattia Anzalone, Sara, Carmelo Vetri, Angela Tirrito e Salvatore Giannone. Il loro lavoro e i loro sacrifici sono stati ricambiati dall’entusiasmo e dalla felicità dei bambini. Un grazie speciale a Claudio Lipari per il suo supporto. L’amore e la passione per ciò che si fa portano sempre buoni frutti.”

Questi eventi hanno rappresentato molto più di semplici attività ludiche: sono stati un’occasione per i bambini di riscoprire la bellezza della natura, vivere momenti di spensieratezza e creare un legame speciale con gli animali. L’appuntamento è ora al prossimo anno, con la promessa di tornare con nuove emozioni e iniziative indimenticabili.