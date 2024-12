Pallavolo femminile Under 18. Seconda sconfitta di fila per l’Albaverde battuta 3-0 dal Volley Gela

Seconda battuta di arresto consecutiva dell’Albaverde under 18 che esce sconfitta dallo scontro con il Volley Gela con il punteggio di 3 a 0 (25/11; 25/9; 25/22).

Di fronte alla capolista imbattuta del girone B nel campionato territoriale Akranis le nissene hanno ceduto i primi due set tenendo il campo solo nella parte iniziale del primo.

Nel terzo parziale Giorgia Di Natale e compagne hanno alzato il proprio livello di gioco sfiorando la vittoria che non si è concretizzata solo nelle parti finali del set.

Il Volley Gela ha vinto meritatamente con il quarto successo di fila con il massimo scarto grazie ad un gruppo di ragazze fisicamente dotate che stanno facendo anche una proficua esperienza nel campionato di serie D.

Ci si aspettava di più invece dalla squadra allenata da Fabio Tolini che in questa partita ha pagato oltremodo una ricezione per lunghi tratti in difficoltà.

L’Albaverde è scesa in campo con capitan Giorgia Di Natale, Sofia Miraglia, Maria Zucchetto, Virginia Pistone, Giulia Raffa. Fatima Spanò, Desiree Messina, Martina Romano, Chiara Cicardo, Giovanna Olivo, Carlotta Santoro, Aurora Martorana. Primo allenatore Fabio Tolini, secondo allenatore Giacomo Sanguedolce.

Prossimo appuntamento per la formazione under 18 dell’Albaverde è in programma nel nuovo anno quando affronterà al PalaMilan l’Armerina nell’ultima gara del girone di andata del girone B.