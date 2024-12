Morto a 77 anni Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti

(Adnkronos) –

Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, gruppo italiano attivo nel settore della cantieristica navale, è morto oggi nella sua casa in Valle d’Aosta, dove si trovava in vacanza: aveva 77 anni. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un incidente domestico. Nato a Torino nel 1947, dal marzo 2013 al settembre 2015 è stato deputato eletto nella lista Scelta Civica con Monti per l’Italia. Nel 1969 Paolo Vitelli fonda la società Azimut per il commercio e la costruzione di imbarcazioni da diporto e nel 1985 salva acquisendoli i cantieri Benetti, un’operazione che ha comportato il cambiamento della ragione sociale del gruppo in Azimut/Benetti. Il gruppo, dal 2023 guidato dalla figlia Giovanna, impiega circa 2500 addetti produce in sei cantieri, ad Avigliana in Piemonte, Savona in Liguria, Viareggio e Livorno in Toscana, Fano nelle Marche e Itajai in Brasile imbarcazioni a motore dai 9 ai 110 metri con i marchi Azimut e Benetti e vende il 95% delle sue produzioni in 70 Paesi. Tra le diversificazioni industriali che lo hanno visto impegnato in questi anni, oltre la costruzione di porti turistici in Italia e all’estero, anche la realizzazione di una piccola di una piccola catena di ‘Hotel the charme’ in Francia e in Valle D’Aosta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)