(Adnkronos) – Dopo mesi di rumors è ufficiale: Matthieu Blazy è il nuovo direttore creativo di Chanel. Francese, 40 anni, lo stilista è stato al timone di Bottega Veneta per tre anni e assumerà presto le redini dell’iconica griffe di rue Cambon, succedendo così a Virginie Viard. Blazy raccoglie una sfida importante, trattandosi di un marchio che più di ogni altro ha fatto dell'heritage e della tradizione il proprio valore fondante. Blazy d'altro canto è un creativo che ha dimostrato di poter fare grandi cose in Bottega Veneta, che sotto la sua guida ha conosciuto un enorme successo fino a salire sulla vetta dei brand più influenti e amati a livello globale.

Con questa nomina Blazy sarà il quarto stilista nei 114 anni di storia della maison francese, fondata da Coco Chanel nel 1910. Prima di lui, a parte Mademoiselle, a guidarla sono stati solamente lo stilista tedesco Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019 e poi Virginie Viard, suo braccio destro. L'annuncio dell'arrivo di Blazy avviene poco dopo l'ufficializzazione dell'addio a Bottega Veneta. Alla guida del brand del gruppo Kering arriverà, da fine gennaio, Louise Trotter, ex Carven. Nel suo ruolo, Blazy sarà responsabile delle collezioni haute couture, prêt-à-porter e accessori. Lo stilista avrà sede a Parigi e riferirà a Bruno Pavlovsky, presidente delle attività di moda Chanel e di Chanel Sas. Farà il suo ingresso nella maison dal 2025. "Sono felice e onorato di entrare a far parte della meravigliosa maison Chanel – afferma Blazy -. Non vedo l'ora di incontrare tutti i team e di scrivere insieme questo nuovo capitolo". Si dice “lieto” di dare il benvenuto al creativo Bruno Pavlovsky: “Sono convinto che saprà giocare con i codici e il patrimonio della maison attraverso un dialogo continuo con lo Studio, i nostri atelier e le nostre maison d'art. La sua personalità audace, il suo approccio innovativo e potente alla creazione, così come il suo attaccamento all'artigianato e alla bellezza dei materiali, porteranno Chanel in nuove ed entusiasmanti direzioni”. Nato a Parigi nel 1984, Matthieu Blazy è laureato a La Cambre di Bruxelles e vanta un curriculum di tutto rispetto: ha iniziato la sua carriera come stilista uomo per Raf Simons, prima di entrare in Maison Margiela per occuparsi della linea ‘Artisanal’ (haute couture) e delle collezioni ready-to-wear. Nel 2014 si è unito a Phoebe Philo presso Céline come woman senior designer, prima di ricongiungersi a Raf Simons presso Calvin Klein dal 2016 al 2019 come direttore del design del prêt-à-porter. "Matthieu Blazy – evidenziano Alain Wertheimer, presidente esecutivo globale, e Leena Nair, ceo globale di Chanel – è uno dei designer più dotati della sua generazione. La sua visione e il suo talento rafforzeranno l'energia del marchio e la nostra posizione di leader del lusso. Sotto la guida di Bruno Pavlovsky, siamo certi che Matthieu Blazy continuerà a plasmare il futuro e a scrivere una nuova pagina nella creazione di Chanel”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)