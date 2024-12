Lupi “Le differenze con gli alleati sono una ricchezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando tutti insieme per cambiare l’Italia, questo è il compito che ci è stato affidato: lo facciamo con forza con unità e con coerenza, coscienti che le nostre differenze sono una ricchezza, contrariamente a quanto si pensa”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, all’assemblea nazionale del partito. “Ieri – ha aggiunto – il presidente del Partito Popolare Europeo ci ha mandato un suo contributo per sottolineare il ruolo fondamentale del Partito Popolare Europeo in Europa e ovviamente qui in Italia e ci ha annunciato l’accettazione della richiesta di Noi Moderati nel Partito Popolare Europeo come forza politica nuova, che è nata nel 2023: questo è stato possibile innanzitutto per l’impegno e per il riconoscimento che Antonio Tajani ha voluto, insieme a Forza Italia”.

– foto ufficio stampa Noi Moderati, da sinistra Saverio Romano e Maurizio Lupi –

(ITALPRESS).